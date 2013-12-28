Vitaliy_Zhukov

Виталий Vitaliy_Zhukov

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rybin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Программа для удаления тегов в xml файле.
Все отлично! Задача четкая, замечания по делу, оплата оперативная! Рекомендую.
Рекомендую Александра как хорошего специалиста! Все сделано в кратчайшие сроки с учетом всех пожеланий. Всегда на связи. Работой остался доволен!
Ответный отзыв
greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Баннер для интернет-магазина.
Спасибо, Виталий. За персональный проект, четкое понимание результата, оперативное согласование и моментальную оплату.
Работа выполнена качественно, в срок. Рекомендую Станислава как добросовестного, опытного специалиста. Буду обращаться еще.
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loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Доработка выпадающего меню в Opencart
Opencart
Хороший заказчик. Всегда на связи, оплата моментальная.
Это моя первая работа с Максимом и она оставила только положительные эмоции! Сделал качественно, быстро исправил все замечания (замечания по моей вине). В итоге сделал даже больше, чем договаривались! Рекомендую!
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Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
$150
10 баллов
10 лет назад
Доработка каталога на Opencart
Opencart
в очередной раз был рад сотрудничеству, все четко и быстро. рекомендую.
Не первая работа с Александром и как всегда все выполнено на высшем уровне! Выполнил работу раньше срока и произвел правку в короткие сроки! Рекомендую Александра как высококлассного профессионала!
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация Opencart
Opencart
Отличный заказчик! Задача ясная, проверка и оплата работы моментально!
Работу сделал быстро и качественно (не смотря на позднее время обращения). После оптимизации нагрузка упала до минимальных значений (подтверждено сис. админами хостинга) и увеличилась скорость работы сайта. Рекомендую для постоянного сотрудничества.
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