Vitaliy_Zhukov

Добрый день! Требуется программа под windows для обработки xml файла. Функции которые должна уметь программа смотрите в ТЗ. Образец файла xml (исходник) с 5-ю товарами в приложении.
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется программа под windows для обработки xml файла. Программа должна уметь: 1. Удалять все теги в «Комплектность» и «Описание» оставляя только текст; 2. Доп. функция (будет требоваться ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Требуется баннер для им по продаже детских игрушек в категорию "НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ И ИГРУШКИ" Сайт: www.igrushka-online.ru Размер баннера: 1200х280 px Тип баннера: статика Дизайн ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $11
Требуется произвести затемнение фона при наведение на кнопку каталога. Пример http://tympanus.net/Tutorials/OverlayEffectMenu/Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Требуется доработка отображения каталога на движке Opencart согласно тз.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $35
Требуется оптимизация Opencart, в частности базы данных, вследствие превышения нагрузки на сервер.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $350
Требуется наполнение интернет магазина, тематика: детские игрушки Источники есть. Общее количество товаров около 10 000 шт. CMS - Opencart.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется создать модуль SMS оповещения клиента под ocstore 1.5.5.1.1 (без использования vQmod) под шлюз WEBSMS.RU. Функционал модуля аналогичен модулю представленному по ссылке http://www.infosmska.ru/Pages/SmsOpenCart.aspxВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет! От меня: 1 - Шаблон от Opencart v1.5.1.3. От вас: 1 - переделать шаблон (желательно с переводом) под последнюю версию Opencart v. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для скачивания картинок (см. инструкцию в приложение) с сайта www.nashaigrushka.ru Срок - 10 дней. Просьба указывать стоимость за одну картинку.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Цель: Разработка логотипа для интернет-магазина по продаже детских игрушек ( IGRUSHKA-ONLINE.RU). Область применения логотипа: Web-сайт, в печатной продукции, на уличных билбордах, сити-форматах и растяжках. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад