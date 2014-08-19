Парсинг товаров в интернет-магазин

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка107 просмотров

Требуется наполнение интернет магазина, тематика: детские игрушки Источники есть. Общее количество товаров около 10 000 шт. CMS - Opencart.

Opencart
11 лет назад
Vitaliy_Zhukov
Виталий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
11 лет назад
$350
3 дня
Отличная работа, высокий уровень профессионализма!
спасибо за работу. все было отлично, как по формулировке задачи, так и по оплате. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
11 лет назад