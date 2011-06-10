Обработка изображений оружия

http://corona.lg.ua/ нужно на все фото из раздела фотогалерея кафе (http://corona.lg.ua/cafe/photo/) и ресторана (http://corona.lg.ua/restoran/gallery/) наложить лого и закачать назад ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРОЕКТ укажите цену за ВСЮ работу и сроки выполнения Все фото выливаются и заливаюся по ...