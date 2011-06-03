Наложение логотипа на фото

Профессиональные фотографии. Нужно: отконтрастить, обрезать, возможно, сделать темную виньетку, поставить лого и сделать ресайз. Принимаю только предложения с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно на все фото из раздела фотогалерея кафе (http://corona.lg.ua/cafe/photo/) и ресторана (http://corona.lg.ua/restoran/gallery/) наложить лого и закачать назад
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРОЕКТ укажите цену за ВСЮ работу и сроки выполнения
Все фото выливаются и заливаюся по ftp
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