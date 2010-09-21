Требуется разработчик парсеров на пост. основу

Приветствую. Требуется человек или команда для разработки веб сервисов- преимущественно парсинг систем статистики и выдачи поисковых систем. Крайне желателен опыт в данной сфере, работы многоЮ она довольно интересная и творческая. На постоянную основу(оклад). 2 часа в день - зп 4000-5000р в месяц ориентировочно после ознакомления с портфолио. Крайне желателен опыт в разработке подобного софта- многотопочные парсеры выдачи, счётчиков ливинтернет, майл.