Требуется разработчик парсеров на пост. основу

Требуется опытный C/C++ программист (Латвия) Международная рекрутинговая компания Manpower ищет для работы по контракту в глобальную IT компанию Accenture опытных C/C++ программистов. Детали на www.manpower.ru/accenture Требования: - высшее образование - опыт работы программистом, разработчиком от 5 лет (C/C++) - BSD/Linix/UNIX ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Требуется человек или команда для разработки веб сервисов- преимущественно парсинг систем статистики и выдачи поисковых систем. Крайне желателен опыт в данной сфере, работы многоЮ она довольно интересная и творческая. На постоянную основу(оклад). 2 часа в день - зп 4000-5000р в месяц ориентировочно после ознакомления с портфолио. Крайне желателен опыт в разработке подобного софта- многотопочные парсеры выдачи, счётчиков ливинтернет, майл.
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный Java разработчик/Team Lead (Латвия) Международная рекрутинговая компания Manpower ищет для работы по контракту в глобальную IT компанию Accenture опытных Java разработчиков. Детали на www.manpower.ru/accenture Требования: - высшее образование - опыт работы программистом, разработчиком от 7 лет (J2EE/J2SE) - ...Закрыт13 лет назад
Требуется опытный C# / C Sharp / Си Шарп (.NET) разработчик (не студент) на удаленную работу. Компания, занимающаяся разработкой собственных продуктов открывает вакансию разработчика C# Удаленная работа / Работа на договорной основе Основные и обязательные требования к ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: - от 1 года разработки на С ембедед проэктов - 2 года опыта разработки на С/С++ - знание английского на среднем уровне Обязонасти: - разработка софта для домашнего роутера, который включает в себя (3G, ADSL, WI-FI и поддержка VoIP)Закрыт13 лет назад
Ищем java-программиста (server side, j2ee НЕ требуется) на удаленную поддержку существующего проекта. У нас есть утвержденнный бюджет на 2012 год. По крайней мере 30 часов в неделю, по крайней мере 4 часа днем ежедневно, полный ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Обязательное знание Delphi firebird.Прикладное ПО29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Компания POPAppFactory (www.popappfactory.com) приглашает программистов и команды для совместной работы над нашими настоящими и будущими проектами. Среди них в ближайшей перспективе: новостное приложение для радиостанции с потоковой передачей аудио/видео; приложение для фармацевтической компании, которое будет ...Закрыт13 лет назад
- $3000
В команду стартапа cloudbudget.com требуется девелопер с опытом проектирования и разработки бизнес-систем. Задача: разработка системы бюджетирования на платформе force.com Обязательные требования: • Опыт разработки WEB ориентированных бизнес приложений на Java • Базовые знания JavaScript, CSS • Английский на уровне понимания технической ...Закрыт13 лет назад
- $120
Задача - запускать браузер по умолчанию, формировать запросы на сайты и эмулировать нажатия мыши. Требования - опыт программирования на С++ по требуемой теме, необремененность другой работой. Оплата - 120 wmz в неделю. Связь по skype - soft.devПрикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
В связи с расширением штата открыта вакансия Разработчик "Direct X". Требования: - опыт работы более трех лет, DirectX 9; - знание Windows XP, Windows 7 на уровне разработчика; - профессиональное владение технологиями Direct X, шейдеры и тд; - ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад