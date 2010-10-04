Опытный Java разработчик/Team Lead (Латвия)

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Требуется опытный Java разработчик/Team Lead (Латвия)

Международная рекрутинговая компания Manpower ищет для работы по контракту в глобальную IT компанию Accenture опытных Java разработчиков. Детали на www.manpower.ru/accenture

Требования:

- высшее образование

- опыт работы программистом, разработчиком от 7 лет (J2EE/J2SE)

- обязательно опыт работы от 5 лет с:

Java 1.4, 1.6

Weblogic 10

Oracle 10

Solaris 10

JDBC

JSP или Swing

Web services, JMS

Ant

- опыт создания и управления системой спецификаций, технический дизайн

- опыт работы с IBM/Rational tools family (Clear Quest, Clear Case) и управленческий опыт расцениваются как дополнительные преимущества

- свободный английский

- украинское гражданство

- желание работать в Евросоюзе

Пожалуйста, присылайте Ваше CV на адрес [email protected] с «Java разработчик (Латвия)» в теме письма.

13 лет назад
Manpower_Ukraine
Елена 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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