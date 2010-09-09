Софт-программист

$1500
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки256 просмотров
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Приветствую.

Нам нужен софт-программист из Санкт-Петербурга в стартап, который сможет разработать софт, который будет отвечать примерно следующим требованиям:

Качественная инсталляха.

Максимально возможная скрытность от пользователя после установки софта.

После инсталляции - висит (по возможности скрытый) процесс, который общается с сайтом-сервисом и в зависимости от получаемых комманд что-то делает.

Самое главное - софт должен либо пропускать через себя весь траффик (как минимум 80 порт) либо его фильтровать.

Из минимальных фич, которые должен уметь софт:

Скриншотить рабочую систему (то что делает сейчас пользователь) и отсылать на сайт-сервис.

Фильтровать сайты по получаемым спискам с сайта-сервиса.

Теперь по организации работы:

Фулл-тайм (на данный момент удаленно, как только нужен будет офис - снимем), обсуждение необходимых технических моментов с главным программистом, который будет писать сам сайт-сервис.

Оклад 40к в месяц + 5к премия за качество и усидчивость. Оплата наличными, 2 раза в месяц.

13 лет назад
justneshin
Дмитрий 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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