Программист PHP (удаленно)

В компании Lightsoft Research открыта вакансия" Программист PHP".

Обязанности:

Разработка и сопровождение ПО.

Требования:

Опыт работы PHP-программистом от двух лет;

Опыт работы с базами данных;

Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;

Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры, возможность свободно общаться;

Готовность выполнить тест.

Необходимые навыки:

Умение работать;

PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript – хорошее знание;

Приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL;

Приветствуется опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby;

Навыки использования XML;

Умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);

Терпеливое отношение к чужому коду;

Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

А также, активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

Желание учиться.

Условия:

Работа удалённо, на постоянной основе, полный рабочий день по офисным часам (московское время);

Возможно смещение рабочего дня по взаимной договорённости;

Уровень заработной платы 27000 рублей — испытательный срок (2 мес), далее возможен рост уровня заработной платы по результатам работы.

По всем вопросам пиши сюда: [email protected]

Либо звонить по телефону:

+7 (495) 7456008 доб. 269

+7 (916) 3566717 с 10 до 20

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О компании можно почитать тут: lightsoft.ru