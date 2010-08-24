Программист на постоянную удаленную работу

Иностранная компания ищет кандидатов на позицию J2ee разработчика с отличным знанием JSP. Заработная плата - от 2000 долларов США. Требования: * Знание английского языка - не ниже технического * Не менее ...
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Требуется системный программист (С++/Assembler) с опытом работы не менее 7-10 лет на постоянную удаленную работу.
Требование к кандидату:
1. Успешный опыт:
а. системного программирования под операционные системы семейства Windows (Kernel mode/User mode).
б. реверс инженеринга.
2. Отличное знание:
а. криптографии.
б. сетевых протоколов.
в. WIN API.
г. ring0 & ring3
Оплата - любым удобным вам способом. Webmoney, WU, банковский перевод.
Сумма оплаты обсуждается с успешным кандидатом. Ваш город и страна значения не имеют.
Заявки отправляйте в ПМ, либо оставляйте в данном объявлении с указанием ваших контактных данных.
Подробности в процессе собеседования.
Заявки без контактных данных рассматриваться НЕ БУДУТ!
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