Программист на постоянную удаленную работу

Требуется системный программист (С++/Assembler) с опытом работы не менее 7-10 лет на постоянную удаленную работу.

Требование к кандидату:

1. Успешный опыт:

а. системного программирования под операционные системы семейства Windows (Kernel mode/User mode).

б. реверс инженеринга.

2. Отличное знание:

а. криптографии.

б. сетевых протоколов.

в. WIN API.

г. ring0 & ring3

Оплата - любым удобным вам способом. Webmoney, WU, банковский перевод.

Сумма оплаты обсуждается с успешным кандидатом. Ваш город и страна значения не имеют.

Заявки отправляйте в ПМ, либо оставляйте в данном объявлении с указанием ваших контактных данных.

Подробности в процессе собеседования.

Заявки без контактных данных рассматриваться НЕ БУДУТ!