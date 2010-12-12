На удаленную работу опытный Java-разработчик

Добрый день! Требуються специалисты для MastaStudio. Расскажу коротко и вкратце... Требуются программисты и дизайнеры на постоянную удаленную работу... ПРОГРАММИСТЫ: - Быть в сети ~ 10 часов в день... Рабочего времени может быть и меньше... Но в сети быть ...