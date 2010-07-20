Нужны программисты под GUI в Linux

Обязанности/задачи: 1. Сопровождение и поддержка сайта компании http://dev.mfc.ru (это его новая версия), рабочая http://mfc.ru. 2. Устранение неполадок в программной части сайта и системе управления. 3. Улучшение внешнего вида, алгоритма работы и функционирования сайта. 4. Разработка программного обеспечения на сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Напишите о своих навыках программирования для графических интерфейсов прикладных программ в Linux Ubuntu и Xandros.
Особенно интересуют возможности:
- отображения в приложениях файлов bmp, jpg, gif
- проигрывания в приложениях видео и аудио файлов
Другие интересующие нас функции и тех.задания будут озвучены успешным кандидатам.
Оплата сдельная. Возможна частичная предоплата.
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