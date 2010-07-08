Требуется программист имеющий опыт в мультиплатформенном программировании, (Windows, Linux and Mac) в C++, QT. Обязательно хорошее знание SIP протокола и следующих кодеков: ILBC, AMR-WB, PCMA, PCMU, AMR і GSM. Нужно разработать новые возможности в QuteCom. Есть открытые исходники ...
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Срочно нужен программист VBA с навыками работы с API программы Quik!!!
за подробностями обращайтесь по адресу [email protected]
пожалуйста дублируйте свой отклик кроме выше указанного e-mail'a еще и на [email protected]
но ждите ответа с [email protected]
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