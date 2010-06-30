Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не ...
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Добрый день.
Нужен C# программист для написания функционала простой игры на Microsoft XNA Framework.
Требование:
- хорошее знание C#
- знание XNA Framework/желание его изучить
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