Программист Delphi

Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не ...
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Обязанности:
Разработка и поддержка программного обеспечения для автоматизации туристической деятельности в команде из нескольких человек.
Разработка удобного для пользователя ввода\вывода данных, обработка различных бизнес-правил, разработка SQL запросов и многое другое.
Требования:
Опыт работы от года
Знание Delphi, DevExpress обязательно
Общее знание SQL
Знание Java\C# технологий - желательно
Организованность
Пунктуальность
Умение работать в команде
Спокойное отношение к чужому коду
Условия:
Молодой, дружный коллектив.
График работы: 10:00 до 19:00 (пн.-пт.)
Офис расположен рядом со ст. м. Серпуховская
Оформление по ТК РФ
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