Разработччик программ, сайтов, веб-порталов и т.д.

Постоянно требуются программисты для разработки различных программ, сайтов, веб-порталов, а так же системные администраторы.

Особо ценятся те, кто руководил проектами, может понять задачу как производственник, написать Бизнес-план, Техническое задание, техническую спецификацию, умеет работать с ТРП (техно рабочий проект), собрать команду и разработать АСУ, АС, ИС, АРМ и тому подобное...

Работа возможно как на договорной основе (не надо ходить в офис постоянно и почасам) , а так же и на постоянной основе. Оплата по договоренности.

Обязательные условия:

1. Проживание в городе Астана.

2. Наличие опыта (новички выкупятся сразу. не теряйте не мое и свое время)

3. Хорошие отзывы.

Резюме направлять на мыло [email protected]

ICQ 602220