Программист для постоянного сотрудничества

$500
Прикладное ПОЗакрыт8 заявок276 просмотров
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Создание и сопровождение:

1. Программ типа парсер-граббер под доски объявлений.

2. Корпоративного сайта.

14 лет назад
igagarin
Игорь 
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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