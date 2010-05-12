Набор программистов, тестировщиков

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В связи с расширением штата объявляется набор программистов и тестировщиков (несколько человек).

Работа удаленная, в интересных в высокотехнологичных проектах как в области разработки прикладного ПО, так и веб-сервисов.

В первую очередь ищем молодых и амбициозных программистов, желающих улучшить свои профессиональные качества, получить опыт серьезной разработки в больших проектах, в ОС Windows, Linux, Mac OS X, получить опыт командной разработки.

Требования:

Программист. Знания C#, С++ (можно по отдельности), желателен опыт работы с Qt, знание кроссплатформенных библиотек, boost, сетевых технологий.

Тестировщик. Знание технологий тестирования. Можно без опыта, но с большим желанием работать и профессионально развиваться.

Предпочтение программистам: Украина, Беларусь

Прошу указывать цены за час работы, время в месяц, что можете уделить.

Оплата, договорная попроектная, в зависимости от профессионального уровня.

14 лет назад
Odministrator
Студия 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
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