C++ Engineer

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• Strong experience in software design and programming

• Deep knowledge of C/C++ and frameworks like STL/boost

• Experience with Win32 API

• Experience in COM development

• Solid knowledge and experience with OO design, programming

• Knowledge of design patterns, refactoring concepts

• Knowledge of TCP/IP protocol stack, particularly: HTTP/HTTPS

• Experience with XPCOM development is a plus

• Experience with Javascript is a plus

• Understanding of Agile development practices

• Good command of written and spoken English

Natalia Kozulina

HR manager

ICQ: 284-175-732

Skype: nakoin

cel: 8 067 73 68 545

e-mail: [email protected]

14 лет назад
nakout
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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