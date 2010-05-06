C++ Engineer

Вакансия программиста 1) Знание языка С++, опыт использование не менее 4 лет 2) Опыт разработки кросплатформенных приложений (Windows) 3) Знание устройства файловой системы для ОС Windows(опыт написания драйверов приветствуется). 4) Знание формата файловых систем FAT32 и ...
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• Strong experience in software design and programming
• Deep knowledge of C/C++ and frameworks like STL/boost
• Experience with Win32 API
• Experience in COM development
• Solid knowledge and experience with OO design, programming
• Knowledge of design patterns, refactoring concepts
• Knowledge of TCP/IP protocol stack, particularly: HTTP/HTTPS
• Experience with XPCOM development is a plus
• Experience with Javascript is a plus
• Understanding of Agile development practices
• Good command of written and spoken English
Natalia Kozulina
HR manager
ICQ: 284-175-732
Skype: nakoin
cel: 8 067 73 68 545
e-mail: [email protected]
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