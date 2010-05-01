Нужен программист Java (Только для Красноярска)

Требуется программист имеющий опыт в программировании на Java, для проекта на срок пол года, с возможностью дальнейшего официального трудоустройства.

Для тех, кого заинтересовало данное предложение, необходимо на почту [email protected] прислать контактные данные (Имя Отчество, Контактный телефон), а также в письме необходимо указать следующее:

- Краткий перечень и короткое описание проектов, в которых вы участвовали.

- Краткое описание подходов программирования, которые вы часто используете или хотя бы раз применяли. (Паттерны программирования, модель бизнес-логики или что-то еще)

Примечание: Просьба не писать тем, кто в реализации вываливает кучу бессвязного кода, который худо-бедно выполняет поставленную задачу. Подходят только те, кто вначале планирует структуру программы, а потом начинают писать код.

Телефон необходимо указывать обязательно, с претендентами, подходящими на данную работу, связь через указанный контактный телефон.

Заработная плата 15 т.р. месяц (зависит от претендента)