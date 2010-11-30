PHP-программист, удаленно, постоянно

Вакансия php-программиста на постоянной основе, долгосрочно, удаленно.

Требуемый набор знаний и умений:

Основы ООП,

умение работать с чужим кодом,

PHP,

MySQL,

шаблонизаторы в целом, Smarty в частности,

браузерный JavaScript, Ajax,

HTML, CSS, основы верстки,

контроль версий, SVN, багтрекинг,

основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места.

Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к GMT+01. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Оплата:

Безналично, помесячно, по контракту с юридическим лицом. С вашей стороны - ЧП, инд. предприниматель или ООО, но не физлицо. Первый месяц 400 долл, далее базовая ставка 600 долл в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, возможен рост оплаты в дальнейшем.

Строго:

Личная ответственность и самоорганизованность.

Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP (натягивание дизайна на CMS таковым не является).

Полный рабочий день.

Только независимые разработчики (фрилансеры).

Совместители, работающим постоянно где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят.

Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).

НЕ ищу веб-студию или посредника.