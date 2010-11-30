PHP-программист, удаленно, постоянно

Требуется iPhone разработчик. Основные требования: - опыт программирования на Java, Eclipse - опыт разработки приложений для iPhone - знакомство с Android технологиями Опыт разработки приложений для мобильных устройств на J2SE/J2ME, Android, BlackBerry, PalmOS будет преимуществом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вакансия php-программиста на постоянной основе, долгосрочно, удаленно.
Требуемый набор знаний и умений:
Основы ООП,
умение работать с чужим кодом,
PHP,
MySQL,
шаблонизаторы в целом, Smarty в частности,
браузерный JavaScript, Ajax,
HTML, CSS, основы верстки,
контроль версий, SVN, багтрекинг,
основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места.
Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к GMT+01. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.
Оплата:
Безналично, помесячно, по контракту с юридическим лицом. С вашей стороны - ЧП, инд. предприниматель или ООО, но не физлицо. Первый месяц 400 долл, далее базовая ставка 600 долл в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, возможен рост оплаты в дальнейшем.
Строго:
Личная ответственность и самоорганизованность.
Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP (натягивание дизайна на CMS таковым не является).
Полный рабочий день.
Только независимые разработчики (фрилансеры).
Совместители, работающим постоянно где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят.
Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).
НЕ ищу веб-студию или посредника.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $2500
В софтверную компанию нужны удаленные программисты C# на разработку клиентской части проекта, связанного с фондовым рынком. Проект - клиент-серверное приложение, с красивым и богатым по возможностям интерфейсом - многооконное, закладки, графические двумерные объекты (отрисовка ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
На постоянную работу требуется опытный Delphi программист с полной занятостью. Требования - опыт программирования на Delphi от 5-ти лет, умение и ОПЫТ написания компонентов, опыт работы с базами данных (в частности MySQL), знание ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист по Blackberry платформе - написание клиент-серверных приложений.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуются специалисты для решений заказов по PALOПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1300
Для работы над интересным проектом требуется программист, знакомый с языком D, либо имеющий желание его изучить. Дополнительными плюсами будет опыт работы с СУБД Oracle, опыт написания java-апплетов. Пишите.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Удаленная работа через интернет (RDP). На продолжительное сотрудничество. Доработка конфигураций 1С 7.7, 1С 8, обновление не стандартных конфигураций, написание внешних обработок. Опыт работы в программировании 1С необходим. Оплата сдельная по договоренности.Прикладное ПО19 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу VBNET программиста для дописания кода в софте. как часто в онлайн? сколько стоит 1 час работы?Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $600
Уточнение: Только Санкт-Петербург. У Вас должна быть прописка в Питере или ЛО. Идеальное предложение для студентов - неполная неделя, неполный рабочий день. Причём Full time - тоже можно. // Обязанности: - Анализ support cases; - Написание тестовых случаев для проверки ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
1) Знание языка С++, опыт использование не менее 4 лет 2) Опыт разработки кросплатформенных приложений (Windows, Mac OS) 3) Знание устройства файловой системы для ОС Windows и Mac OS (опыт написания драйверов приветствуется). 4) Знание ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад