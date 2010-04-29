Разработчик ПО браузера на базе WebKit

Требуется программист имеющий опыт в программировании на C++, для проекта на срок пол года, с возможностью дальнейшего официального трудоустройства. Для тех, кого заинтересовало данное предложение, необходимо на почту [email protected] прислать контактные данные (Имя Отчество, Контактный телефон), ...