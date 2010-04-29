Разработчик ПО браузера на базе WebKit

$10000
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Требуется разработчик ПО браузера на базе WebKit для процессора SMP8655. В наличии имеется исходный код, необходимо выполнить доработки и осуществлять поддержку.

14 лет назад
pmtvideo
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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