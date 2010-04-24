Вакансия php-программиста на постоянной основе, долгосрочно, удаленно. Требуемый набор знаний и умений: Основы ООП, умение работать с чужим кодом, PHP, MySQL, шаблонизаторы в целом, Smarty в частности, браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, php ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу нужен программист PHP5.
Обязательные требование:
- большой опыт работы с PHP5/JS/HTML/SQL
- опыт работы с фреймворками
- знание любого другого языка программирования (C/C++, Perl, Ruby, etc...)
- уважительное отношение к написанному коду
- умение выводить проекты в рабочее состояние за короткое время
- умение думать
- работа 8 часов в день / 5 дней в неделю, совмещение недопустимо
Взамен Вы получаете:
- стабильную месячную оплату с регулярным повышением
- оплату каждые 2 недели
- оплачиваемые отпуска
- заключение договора
- полную свободу действий
- работу над интересным проектом
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