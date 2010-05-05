Требуются кроссплатформенные программисты (c++, python, java) для написания медицинской программы ведения больных (карты учета, история болезни, атачменты с рентгенами, экг и тд и тп). Возможно использовать за основу открытые аналоги.

В основном программа будет рассчитана на линукс пользователей (ubuntu).

На данный момент мы находимся в Москве, но возможно и удаленное сотрудничество.

Уровень зп оговаривается индивидуально, основываясь на Вашем опыте и наличия выполненных работ.

В письме указывайте:

1. яп на котором вы программируете

2. наличие выполненных работ

3. опыт

4. желаемый уровень зп

5. ваше географическое положение