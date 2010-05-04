Требуется c++ программист

Вакансия программиста 1) Знание языка С++, опыт использование не менее 4 лет 2) Опыт разработки кросплатформенных приложений (Windows) 3) Знание устройства файловой системы для ОС Windows(опыт написания драйверов приветствуется). 4) Знание формата файловых систем FAT32 и ...
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