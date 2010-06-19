Программист

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Вакансия программиста

1) Знание языка С++, опыт использование не менее 4 лет

2) Опыт разработки кросплатформенных приложений (Windows)

3) Знание устройства файловой системы для ОС Windows(опыт

написания драйверов приветствуется).

4) Знание формата файловых систем FAT32 и NTFS

5) Понимание принципов защиты информации (знание алгоритмов шифрования)

6) Способность к быстрому изучению новой информации

097-103-11-97, 044-383-81-90, [email protected] Виталий

13 лет назад
tornsmit
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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