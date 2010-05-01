Нужен программист C Sharp (Только для Красноярска)

Вакансия php-программиста на постоянной основе, долгосрочно, удаленно. Требуемый набор знаний и умений: Основы ООП, умение работать с чужим кодом, PHP, MySQL, шаблонизаторы в целом, Smarty в частности, браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, php ...
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Требуется программист имеющий опыт в программировании на C Sharp, для проекта на срок пол года, с возможностью дальнейшего официального трудоустройства.
Для тех, кого заинтересовало данное предложение, необходимо на почту [email protected] прислать контактные данные (Имя Отчество, Контактный телефон), а также в письме необходимо указать следующее:
- Краткий перечень и короткое описание проектов, в которых вы участвовали.
- Краткое описание подходов программирования, которые вы часто используете или хотя бы раз применяли. (Паттерны программирования, модель бизнес-логики или что-то еще)
Примечание: Просьба не писать тем, кто в реализации вываливает кучу бессвязного кода, который худо-бедно выполняет поставленную задачу. Подходят только те, кто вначале планирует структуру программы, а потом начинают писать код.
Телефон необходимо указывать обязательно, с претендентами, подходящими на данную работу, связь через указанный контактный телефон.
Заработная плата 15 т.р. месяц (зависит от претендента)
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