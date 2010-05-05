На постоянную работу требуется опытный Delphi программист с полной занятостью.

Требования - опыт программирования на Delphi от 5-ти лет, умение и ОПЫТ написания компонентов, опыт работы с базами данных (в частности MySQL), знание технологии COM, знание MSHTML , TWebBrowser , Indy .

Внимание! Работа удаленно! На постоянную занятость!

У Вас не должно быть каких-то дополнительных халтур и т.д.

Или я уйду с работы через 2 недели, или я хожу туда-то меня не сильно будут отвлекать . Только если Вы полностью свободны!! И Ваш интернет позволяет использовать Skype!

Рабочее время минимум 40 часов в неделю!

Писать в асю: 254-816-670

Писать в формате ФИО, возраст, опыт работы. От Вас обязательны примеры исходных кодов.

Оплата : 800$ с перспективой увеличения и карьерного роста!

Спасибо!