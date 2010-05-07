Senior C++ developer(офис компании в Новосибирске)

$2500
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Ищем старшего программиста С++ для постоянной работы в г. Новосибирске.

Обязательные требования:

- отличные знания С++

- широкий кругозор

- ООП, ООД, паттерны проектирования

- основные алгоритмы и структуры данных, умение решать алгоритмические задачи

- опыт разработки многопоточных и сетевых приложений

- опыт проектирования баз данных и знание SQL

- хороший письменный английский (intermediate и выше)

Желательные требования:

- опыт проектирования баз данных и знание SQL

- опыт разработки веб-приложений: HTML/CSS/JavaScript

- опыт разработки под Linux

Ищем молодого и в то же время уже довольно опытного программиста с большим желанием развиваться дальше.

Работа предполагает:

- помощь в решении технических проблем другим членам команды

- участие в разработке архитектуры и выборе технических решений

- реализация сложных или критических модулей

- участие в оценке трудоёмкости новых проектов

Компания со своей стороны предлагает:

- участие в интересных и разнообразных проектах

- работу в профессиональной и дружной команде

- возможность профессионального и карьерного роста

- гибкий график работы

- официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные

Зарплата определяется по результатам собеседования. Примерный уровень зарплаты 75000 - 90000 руб.

14 лет назад
Fortess
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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