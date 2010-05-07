C# /.NET developer (офис компании в Новосибирске)

В настоящий момент мы ищем программиста С# /.NET для постоянной работы в офисе г. Новосибирска.

Мы не стремимся найти самого опытного и умного на свете, а будем рады новому сотруднику с большим потенциалом развития, умеющему быстро осваивать все новое.

Вот описание нашей вакансии:

Что важно:

• Опыт коммерческого программирования на C# от 1 года

• Опыт разработки проектов под .NET 3.5 или .NET 2.0

• Понимание ООП, ООД, паттернов проектирования

• Знание стандартных библиотек (ASP.NET, WebServices, WinForms, ADO.NET)

• Опыт работы с одной из версий MS SQL Server (2005 или 2008), знание T-SQL

• Технический английский, опыт работы с технической документацией

Желательно:

• Знание одной или нескольких библиотек: Entity Framework, WCF, WPF/Silverlight, WWF, ASP.NET Ajax, JQuery

• Знакомство с COM и ActiveX технологиями

• Умение писать unit-тесты

• Знание имеющихся технологий/библиотек на уровне выбора оптимальной в проект, умение обосновать решение

• Опыт разработки и проектирования отказоустойчивых, высокопроизводительных, высоконагруженных приложений

Мы рады предложить:

• Демократичную и позитивную обстановку в офисе, располагающую к работе

• Возможность расти и развиваться профессионально

• Гибкий график работы

• Официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные

• Премии за хорошо выполненную работу, ежеквартальный пересмотр з/п по результатам работы

Примерный уровень зарплаты от 35000 до 55000 руб. Подробно о зарплате расскажем на собеседовании.

Наш офис находится в Академгородке.