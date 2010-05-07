C# /.NET developer (офис компании в Новосибирске)

Вакансия программиста 1) Знание языка С++, опыт использование не менее 4 лет 2) Опыт разработки кросплатформенных приложений (Windows) 3) Знание устройства файловой системы для ОС Windows(опыт написания драйверов приветствуется). 4) Знание формата файловых систем FAT32 и ...
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В настоящий момент мы ищем программиста С# /.NET для постоянной работы в офисе г. Новосибирска.
Мы не стремимся найти самого опытного и умного на свете, а будем рады новому сотруднику с большим потенциалом развития, умеющему быстро осваивать все новое.
Вот описание нашей вакансии:
Что важно:
• Опыт коммерческого программирования на C# от 1 года
• Опыт разработки проектов под .NET 3.5 или .NET 2.0
• Понимание ООП, ООД, паттернов проектирования
• Знание стандартных библиотек (ASP.NET, WebServices, WinForms, ADO.NET)
• Опыт работы с одной из версий MS SQL Server (2005 или 2008), знание T-SQL
• Технический английский, опыт работы с технической документацией
Желательно:
• Знание одной или нескольких библиотек: Entity Framework, WCF, WPF/Silverlight, WWF, ASP.NET Ajax, JQuery
• Знакомство с COM и ActiveX технологиями
• Умение писать unit-тесты
• Знание имеющихся технологий/библиотек на уровне выбора оптимальной в проект, умение обосновать решение
• Опыт разработки и проектирования отказоустойчивых, высокопроизводительных, высоконагруженных приложений
Мы рады предложить:
• Демократичную и позитивную обстановку в офисе, располагающую к работе
• Возможность расти и развиваться профессионально
• Гибкий график работы
• Официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные
• Премии за хорошо выполненную работу, ежеквартальный пересмотр з/п по результатам работы
Примерный уровень зарплаты от 35000 до 55000 руб. Подробно о зарплате расскажем на собеседовании.
Наш офис находится в Академгородке.
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