Требуется .NET C# программист для доработки готовых и написания новых программных модулей.

Область деятельности - прикладное программирование.

Среда разработки - Microsoft Visual Studio 2005 - 2010, Microsoft Expression Blend.

Наличие опыта и хороших знаний - обязательно.

Знания и опыт в различных областях разработки (WEB-сервисы, ASP.NET, DirectX и пр.) - приветствуется.

Без готовности быть на связи и в дальнейшем (при необходимости - платно) поддерживать/исправлять свои работы - просьба не писать.

В общем интересует адекватный грамотный и ответственный разработчик, а не однодневка.

Место проживания - г. Красноярск.