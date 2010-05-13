Вакансия программиста 1) Знание языка С++, опыт использование не менее 4 лет 2) Опыт разработки кросплатформенных приложений (Windows) 3) Знание устройства файловой системы для ОС Windows(опыт написания драйверов приветствуется). 4) Знание формата файловых систем FAT32 и ...
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На постоянную работу с полной занятостью требуется опытный Delphi программист. Оплата 1000 у.е. в месяц, с перспективой увеличения.
Требования:
• Опыт программирования на Delphi не менее 5-ти лет;
• Большой опыт прикладного программирования;
• Опыт написания своих компонент;
• Знание технологии COM, ActiveX;
• Знание и опыт работы с базами данных, в частности MySQL;
• Знание и опыт работы с TWebBrowser, MSHTML.
• Полная занятость нашей работой. Просьба не беспокоить людей ищущих себе подработку;
• Скоростной интернет и постоянный онлайн;
Обращаться в скайп по логину SVWorking .
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