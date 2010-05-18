Java developer / Java разработчик

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Обязанности:

* Разработка OLAP (online analytical processing, аналитическая обработка в реальном времени)

* Разработка web-сервисов (не web-сайты)

Требования:

* Работа в среде Windows и Unix/Linux, Java, JSP, Servlets, HTTP протокол, XML, XSLT, HTML, CSS,Javascript. Знание WSDL /SOAP будет являться преимуществом

* Хорошее знание SQL (предпочтительно Oracle, знание PL/SQL будет плюсом), оптимизация SQL-запросов

* Знание паттернов проектирования и умение их применять

* Опыт работы в команде, коммуникабельность, способность обучаться (и самообучаться), самостоятельность

* Знание английского языка на уровне чтения технической документации

* Свободное владение разговорным английским будет являться преимуществом

14 лет назад
mariehr
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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