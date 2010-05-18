Приглашаем Ruby разработчиков

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Компания Altoros Development (www.altoros.com) приглашает Ruby разработчиков.

Требования к кандидатам:

-знание и опыт разработки на Ruby, Ruby on Rails

-знание и опыт применения TDD, BDD и фреймворков Test:Unit, rSpec, Cucumber

-знание и опыт в реляционных базaх данных (MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.)

-знание и опыт в HTML и CSS,JavaScript и фреймворках Prototype, jQuery

-уверенная работа в операционных системах семейства Linux

-владение английским языком на разговорном уровне большой плюс.

Предлагаем работу в офисе в г. Минске, полную занятость, конкурентную оплату, интересные проекты, бесплатные корпоративные занятия английским языком.

Рассмотрим варианты удаленного сотрудничества с командами разработчиков

Все вакансии компании на http://altoros.com/vacancy_belarus.html

Адрес для резюме [email protected]

14 лет назад
Altoros
47 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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