Обязанности: * Разработка OLAP (online analytical processing, аналитическая обработка в реальном времени) * Разработка web-сервисов (не web-сайты) Требования: ...
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Требуется специалист по 1С бугалтерия, желательно с лицензией програмы.
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