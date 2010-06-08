ASP.NET Developer

Требуется специалист по 1С бугалтерия, желательно с лицензией програмы.
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ASP.NET based SIP webphone needed
Requirements:
SIP and RTP stack (compatible with standard VOIP servers like Cisco or Asterisk...)
Support of g711 (alaw, ulaw), g729, g729a, gsm, speex (narrow, wide) codecs
Basic call features
Redial, call hold, mute and transfer/forward
Balance display, call timer
Unlimited lines
DTMF support
Server side integration using ASP.NET 3.5
Compatible with IE and Firefox browsers and Windows OS
No software or plugin installation
NAT/Firewall , STUN, outbound proxy support
Signaling and c
Echo cancellation/noise reduction
Source code must be provided
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