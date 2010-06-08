Middleware Administrator

84IT Одесса является частью компании Infaned в Нидерландах. Одним из клиентов этой компании является компания Hewlet Packard, работающая над проектом Royal Bank of Scotland (RBS).

Для этого проекта мы ищем кандидатов, которые будут работать на сайте RBS в Нидерландах.

Продолжительность проекта - минимум 6 месяцев, максимум 1,5 года. Виза и разрешение будут оформляться через Infaned в Нидерландах.

Требования:

- обязательное знание WebSphere, а также знание Linux, WAS, MQ, LDAP, Siteminder .

- свободное общение на английском языке.

Кандидат должен иметь хорошие коммуникативные навыки, а также быть готовым к гибкому графику работы.

Мы отдаем предпочтение кандидату, имеющему желание учиться и усердно работать, а не специалисту, чьи знания выше для выполнения данной работы.

Ждем ваши резюме на [email protected]

Для получения более подробной информации обращайтесь: Демьян Васильевич, Оксана Анатольевна,

тел: (048) 726-12-96, 784- 55-38