Программист Lotus

Требования:

Компания «Трето» приглашает принять участие в разработке корпоративного портала программиста Lotus с опытом создания web проектов. Корпоративный портал объединяет все корпоративные и внешние коммуникации и бизнес-процессы. Все решения для портала пишутся под тонкого клиента.

Необходимы знания Lotus Script, Lotus Formula, HTML, JavaScript, XML/XSL, CSS, Dojo.

Необходим опыт разработки web-приложений для IBM Lotus Notes & Domino

Возможность делять работе полный день.

Обязанности:

Разработка новых модулей для корпоративного портала, участие в доработке и развитии написанных проектов.

Условия:

Оплата: оклад 30000–35000 руб. в месяц (по договоренности)

Работа осуществляется дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал. Поэтому Ваше место жительства значения не имеет — мы ищем лучших, а не ближайших.

Решение о сотрудничестве принимается на основании удачно выполненного тестового задания.

Возможно совмещение или более плотное сотрудничество с оформлением по ТК.

Масса интересных задач, все условия для профессионального развития, открытые бизнес-процессы и коммуникации внутри компании.

Тел: 89055015524

E-Mail: [email protected]

ICQ: 464375215

Skype: olga.personal

www.treto.ru