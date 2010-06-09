Разработчик в офис, г. Ярославль

Для участия в интересном проекте ищем программистов Linux, со знанием Qt. Ориентировочный фронт работ на первое время: - написание небольших вспомогательных программ на Qt; - сетевое программирование; - подготовка релизов ПО; В дальнейшем - более сложные задачи с соответствующим ростом ...
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Требуется разработчик на постоянную работу в офисе в г. Ярославле. Тематика - программное обеспечение для обработки фотографий и дизайна.
Заработаная плата - от 20 до 30 тыс. рублей по результатам собеседования. Интересные задачи, соц. пакет, возможность карьерного роста, совершенствования навыков разработки ПО, обучение. Для иногородних возможна компенсация оплаты жилья.
Требования к кандидату.
Обязательные:
1. Отличное знание Delphi или MS Visual C++. Опыт разработки не менее трёх лет.
2. Знание специфики программирования в области обработки изображений.
3. Опыт разработки ПО для обработки изображений.
3. Умение разбираться в чужом коде.
4. Обучаемость и готовность к развитию.
5. Ответственность и пунктуальность.
6. Творческий подход к выполнению заданий.
7. Знание основ проектирования интерфейсов.
Желательные:
1. Высшее образование в области ИТ.
2. Глубокое знание C++ и вычислительной математики.
3. Знание английского, достаточное для чтения тех. документации.
4. Опыт работы с Qt.
В предложении просьба указывать: ваш возраст, образование, опыт работы и любую дополнительную важную информацию, включая ссылки на готовые проекты.
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