Разработчик в офис, г. Ярославль

Требуется разработчик на постоянную работу в офисе в г. Ярославле. Тематика - программное обеспечение для обработки фотографий и дизайна.

Заработаная плата - от 20 до 30 тыс. рублей по результатам собеседования. Интересные задачи, соц. пакет, возможность карьерного роста, совершенствования навыков разработки ПО, обучение. Для иногородних возможна компенсация оплаты жилья.

Требования к кандидату.

Обязательные:

1. Отличное знание Delphi или MS Visual C++. Опыт разработки не менее трёх лет.

2. Знание специфики программирования в области обработки изображений.

3. Опыт разработки ПО для обработки изображений.

3. Умение разбираться в чужом коде.

4. Обучаемость и готовность к развитию.

5. Ответственность и пунктуальность.

6. Творческий подход к выполнению заданий.

7. Знание основ проектирования интерфейсов.

Желательные:

1. Высшее образование в области ИТ.

2. Глубокое знание C++ и вычислительной математики.

3. Знание английского, достаточное для чтения тех. документации.

4. Опыт работы с Qt.

В предложении просьба указывать: ваш возраст, образование, опыт работы и любую дополнительную важную информацию, включая ссылки на готовые проекты.