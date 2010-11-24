Программист 1С 8

Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета.

Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С.

Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не меньше года.

Основные задачи: разработка (написание) новых модулей на базе 1С.

Наличие сертификатов 1С профессионал или специалист.

Опыт работы с 1С8 от 2-х лет.

Возраст - 30-35 лет

Условия:

- Уровень оклада готовы обсуждать.

- Работа осуществляется дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал.

Поэтому Ваше место жительства значения не имеет – мы ищем лучших, а не ближайших.

- Масса интересных задач, все условия для профессионального развития, открытые бизнес-процессы и коммуникации внутри компании.

- Решение о сотрудничестве принимается на основании удачно выполненного тестового задания.