Программист 1С 8

Требования: Компания «Трето» приглашает принять участие в разработке корпоративного портала программиста Lotus с опытом создания web проектов. Корпоративный портал объединяет все корпоративные и внешние коммуникации и бизнес-процессы. Все решения для портала пишутся под тонкого клиента. Необходимы знания ...
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Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета.
Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С.
Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не меньше года.
Основные задачи: разработка (написание) новых модулей на базе 1С.
Наличие сертификатов 1С профессионал или специалист.
Опыт работы с 1С8 от 2-х лет.
Возраст - 30-35 лет
Условия:
- Уровень оклада готовы обсуждать.
- Работа осуществляется дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал.
Поэтому Ваше место жительства значения не имеет – мы ищем лучших, а не ближайших.
- Масса интересных задач, все условия для профессионального развития, открытые бизнес-процессы и коммуникации внутри компании.
- Решение о сотрудничестве принимается на основании удачно выполненного тестового задания.
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