Программист C# .NET SQL

$2500
Прикладное ПОЗакрыт10 заявок366 просмотров
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Швейцарская компания ищет C# программиста на поддержку и дальнейшее развитие базы данных автомобильных спецификаций.

Требуется универсал с хорошим знанием С#.NET MS SQL и опытом работы 5+ лет. Аккуратность в работе с существующим кодом, самостоятельность и ответсвенность. Хорошее знание английского или французского языка, опыт работы с западными компаниями. Предпочтение сильным программистам.

Это долгосрочный контракт, в дальнейшем возможна постоянная работа.

14 лет назад
alexkvi
Alex Kv 
59 летШвейцария
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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