Требуется программист: создание десктоп приложения

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Приглашаю к сотрудничеству программиста: разработка нескольких небольших Windows десктоп-приложений

Предпочтение: из Минска.

14 лет назад
kingday
46 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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