Требуется программист: создание десктоп приложения

Для участия в интересном проекте ищем программистов Linux, со знанием Qt. Ориентировочный фронт работ на первое время: - написание небольших вспомогательных программ на Qt; - сетевое программирование; - подготовка релизов ПО; В дальнейшем - более сложные задачи с соответствующим ростом ...