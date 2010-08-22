Требуется программист на постоянную удаленную работу. Среда разработки может быть выбрана программистом самостоятельно, но полученное решение должно быть независимо от фреймворков, сторонних библиотек и т.п.

Важно умение решать нетривиальные задачи, в числе которых:

1. Обработка бинарных EXE файлов

2. Изменение установочных образов

3. Работа с реестром и отслеживание изменений

4. Поиск и устранение уязвимостей в приложениях

5. Криптование

Гибкий график. Премии и бонусы.

Оплата WebMoney 1500$/месяц. Ваш город и страна значения не имеют.

Не пишите в личку, оставляйте предложения в вакансии с номером ICQ. Подробности в процессе собеседования.