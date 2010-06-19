Senior Architect .Net

Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не ...
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В связи с открытием нового аутсорсингового проекта объявляется конкурс на вакантную должность - Senior.Net Developer/ Architect.
Требования к кандидату:
Software development experience 5+ years.
• Experience in C#/ .NET 3.5 3+ years.
• Experience in ASP.NET, HTML, JavaScript, AJAX.
• Experience in WinForms and WPF.
• Experience in Databases (SQL Server), ADO.NET, NHibernate.
• Experience in Web Services and WCF.
• Experience in .NET Compact Framework.
• Experience in Silverlight will be a plus.
• Experience in unit testing.
• Knowledge of Object Oriented Design principles, Microsoft Best Practices and Standards. Ability to follow coding standards and other team practices.
• Knowledge of design patterns and architecture principles.
• Knowledge of Microsoft Enterprise Library, Unity or any other IoC library.
• Education: IT relevant education
• Language: Good level of English.
• Personal: Open minded, easy to communicate with, team player, able to learn quickly.
Responsibilities:
• Refine requirements and translate them into designs.
• Develop technical solutions to satisfy business needs.
• Implement solutions in a timely manner.
• Mentoring and helping other developers.
• Review architecture and code to encourage using of best practices and standards.
Просьба к кандидатам:
Отправляйте, пожалуйста, резюме по адресу электронный адрес скрыт с обязательным указанием наименования вакансии в теме письма (Senior .Net Developer/Architect).
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