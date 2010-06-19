Senior Architect .Net

Для сотрудничества в реализации большого проекта(шахматный портал), требуется программист со знанием функциональных языков: F#, Ocaml. От вас, уважаемые фрилансеры: - примеры работ Большими плюсами для Вас, будут: - опыт программирования под Linux (Ocaml), Windows ...