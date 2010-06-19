Senior Architect .Net

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В связи с открытием нового аутсорсингового проекта объявляется конкурс на вакантную должность - Senior.Net Developer/ Architect.

Требования к кандидату:

Software development experience 5+ years.

• Experience in C#/ .NET 3.5 3+ years.

• Experience in ASP.NET, HTML, JavaScript, AJAX.

• Experience in WinForms and WPF.

• Experience in Databases (SQL Server), ADO.NET, NHibernate.

• Experience in Web Services and WCF.

• Experience in .NET Compact Framework.

• Experience in Silverlight will be a plus.

• Experience in unit testing.

• Knowledge of Object Oriented Design principles, Microsoft Best Practices and Standards. Ability to follow coding standards and other team practices.

• Knowledge of design patterns and architecture principles.

• Knowledge of Microsoft Enterprise Library, Unity or any other IoC library.

• Education: IT relevant education

• Language: Good level of English.

• Personal: Open minded, easy to communicate with, team player, able to learn quickly.

Responsibilities:

• Refine requirements and translate them into designs.

• Develop technical solutions to satisfy business needs.

• Implement solutions in a timely manner.

• Mentoring and helping other developers.

• Review architecture and code to encourage using of best practices and standards.

Просьба к кандидатам:

Отправляйте, пожалуйста, резюме по адресу электронный адрес скрыт с обязательным указанием наименования вакансии в теме письма (Senior .Net Developer/Architect).

13 лет назад
Floresku
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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