Нужен матерый программист Delphi в команду

Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду нужны программисты Delphi.
Важно:
- опыт Delphi от 3 лет и возраст от 25 лет
- хорошее знание tcp/ip (ftp, http, mail, proxy). indy. jsdb. js. html. captcha. парсинг.
Если вы работали исключительно с базами данных - вам не сюда. Нам нужен матёрый системный программист, хорошо понимающий архитектуру виндов. Если есть опыт в информационной безопасности и реверсинге - большой плюс.
НЕ Москва. НЕ начинающие.
Удаленка, постоянное сотрудничество, возможно фултайм, возможно оклад.
Проекты как правило большие, долгосрочные.
Пишите в скайп m.drobitko или аську 4721853.
Начните со ссылки на ваше резюме или потрфолио - без него разговор не состоится.
Если в резюме или портфолио ничего нет - не тратьте своё время: в нашей команде - только серьезные профи.
P.S. стучите в скайп, заявки тут неинтересны
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