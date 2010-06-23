Нужен матерый программист Delphi в команду

В команду нужны программисты Delphi.

Важно:

- опыт Delphi от 3 лет и возраст от 25 лет

- хорошее знание tcp/ip (ftp, http, mail, proxy). indy. jsdb. js. html. captcha. парсинг.

Если вы работали исключительно с базами данных - вам не сюда. Нам нужен матёрый системный программист, хорошо понимающий архитектуру виндов. Если есть опыт в информационной безопасности и реверсинге - большой плюс.

НЕ Москва. НЕ начинающие.

Удаленка, постоянное сотрудничество, возможно фултайм, возможно оклад.

Проекты как правило большие, долгосрочные.

Пишите в скайп m.drobitko или аську 4721853.

Начните со ссылки на ваше резюме или потрфолио - без него разговор не состоится.

Если в резюме или портфолио ничего нет - не тратьте своё время: в нашей команде - только серьезные профи.

P.S. стучите в скайп, заявки тут неинтересны