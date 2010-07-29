ПрограммистC++, QT со знанием SIP протокола.

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Требуется программист имеющий опыт в мультиплатформенном программировании, (Windows, Linux and Mac) в C++, QT.

Обязательно хорошее знание SIP протокола и следующих кодеков: ILBC, AMR-WB, PCMA, PCMU, AMR і GSM.

Нужно разработать новые возможности в QuteCom.

Есть открытые исходники SIP клиента http://trac.qutecom.org/ в качестве живого чата для службы по адрессу http://websitechat.net/

13 лет назад
vvolik
56 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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