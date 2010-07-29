ПрограммистC++, QT со знанием SIP протокола.

Требуется программист на постоянную удаленную работу. Среда разработки может быть выбрана программистом самостоятельно, но полученное решение должно быть независимо от фреймворков, сторонних библиотек и т.п. Важно умение решать нетривиальные задачи, в числе которых: 1. Обработка бинарных EXE ...