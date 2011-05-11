Для реализации крупного проекта, приглашаем к сотрудничеству программиста с опытом реализации клиент-серверных приложений AD ,DropBox на С++ и Java. Задание: 1) Client server system that runs on Windows client (i.e Win7, XP) and Windows 2008 2) The ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству программиста для доработки и обновления IPad и iPhone приложений. Кандидат должен иметь опыт работы : -c# -.NET Framework 2.0 for x86 platform -WebKit pack -AppleApplicationSupport.msi -Simulator iPhone -iPhone Browser - Safari -Microsoft SDK http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302324.aspx) -VS2008 Материалы по ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству, на условиях удалённой занятости Web программиста, имеющего практический опыт работы с Dojo, а также твердые знания РНР и MySQL. Задача: доработка и модернизация и сопровождение веб сайта (РНР и MySQL), а также GUI ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству, на условиях удалённой занятости программиста, имеющего практический опыт работы с DLNA и RVU. Необходимо провести разработку, как серверной части так и клиентской части RVU ( Android), для программного продукта (http://www.rvualliance.org/about_rvu ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
Разработан ЕАБР парсер, который сканирует рабочие EDB файлы и извлекает соответствующие данные в файлы PST. Теперь ребуется извлекать данные .log файлов. В Exchange Server, каждое сообщение, отправленное или полученное записывается в лог-файлы, а затем ...Закрыт12 лет назад
Есть программный продукт (E-mail рассылка) который мы реализовали под Win на с++ VC2008, его нужно портировать под MAC OS. Готовы предоставить материалы, после согласования условий реализации.В ответе просьба указать свой рейт в чел\часах.Закрыт12 лет назад
Для участия в длительном проекте, приглашаем к сотрудничеству программистов, с задачей доработки существующего файлового сервера и модернизации клиент-серверного приложения. Данный файловый сервер, организован типа Dropbox. Кандидаты должны иметь опыт работы в следующих областях: компьютерной безопасности , программирования баз ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству программиста, имеющего опыт работы с SAP Netweaver. Кандидат, должен предоставить краткое описание выполненных проектов с использование SAP Netweaver технологий, или дать на них ссылку. Удалённая работа. З\П – договорная.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист, имеющий опыт и знания работы с такими архиваторами как: TAR,BZIP2,GZIP,ACE,UPX,ASPACK,FSG,PEC,ISCAB,PET,ZIP,RAR3 (RAR v.3),CHM,FSG2 (FSG v.2),PDIM, (PeDiminisher v. 0.1),YODA (Yoda v. 1.2 compressor) Необходимо, доработать библиотеку, которая осуществляет просмотр и распаковку выше перечисленных архивов. Данная ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать инструмент- анализатор, который анализирует, оптимизирован ли веб-сайт для мобильных устройств. Под оптимизацией понимается, что содержание явно читаемо на мобильном устройстве без необходимости увеличения по ширине оптимизированной страницы адаптируется, в независимости от того, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать программное обеспечение, которое анализирует получаемое аудио/видео и его значения на выходе для определения качества получаемого видео. Это специально для беспроводного получения на мобильных телефонах и нужно автоматически рассчитывать "Опыт Пользователя" во время ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нами разработан виртуальный MIDI драйвер. Там существуют 2 проблемы. Требуется программист, для доработки данного проекта, который знаком с MIDI драйвером и знает его внутреннюю организацию. Можем выслать исходный код и описание этих 2 проблем. З\п ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus . Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE. Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS . При портирование необходимо выполнить WAP возможности ...Закрыт12 лет назад
Необходимо представить возможности верстки PDF для нашего приложения (для Windows и Mac), такие как: 1. Редактирование символов, с вариантами стиля шрифта/размера/цвета 2. Замена символов, с вариантами стиля шрифта/размера/цвета 3. настройка пароля 4. добавить уменьшение печатиЗакрыт13 лет назад
Пиглашаем к сотрудничеству программиста с опытом работы с QuickBooks 2007\2008\2009\2010\2011. Требования: - знания с++, - SQL , - MS ADO. Материалы по проекту будут предоставлены дополнительно.Закрыт13 лет назад
Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству системного программиста с опытом разработки драйверов.Краткое задание: "..It is a Windows 7 driver project. The driver is an HID resistive dual touch controller and connected to the embedded controller. The motherboard ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству программиста для выполнения проекта по разработке виртуального экрана на Windows. Требуется опыт работы в данном направлении. При заинтересованности, просьба предоставить ссылки на подобные проекты, или дать их краткое описание. По результатам изучения опыта ...Закрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству на условиях удалённой занятости программиста, с опытом работы в области 3D моделирования. Кандидату необходимо предоставить ссылки на выполненые проекты. З\П - договорная.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть 3 задачи: 1. Есть приложение клиента. Существует руководство пользователя и его нужно спортированть на Андроид. Как выглядит клиент можно посмотреть здесь- http://www.unisvr.net/download.htm 2.Необходима доработка пользовательского интерфейса для Андроида. Требования есть и будут ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад