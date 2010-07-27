Разработчик (Visio)

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Работодатель:

BPM-X – международная компания, специализирующаяся в области преобразования и стандартизации бизнес процессов. BPM-X имеет широкую клиентскую базу представленную ведущими международными корпорациями и обширную сеть партеров в России, Германии, Великобритании, США, странах Азии и Латинской Америки.

BPM-Xchange® представляет собой мощную и гибкую платформу для совместной разработки, анализа и визуализации бизнес процессов индивидуально адаптируемую и масштабируемую в формате конкретной организации. BPM-Xchange® предлагает прямую интеграцию де факто существующих бизнес процессов клиента, представленных в произвольном формате, в большинство общепринятых систем бизнес анализа и моделирования.

Описание вакансии:

Мы ищем талантливых разработчиков расширений для Microsoft Visio, заинтересованных в развитии новейших стандартов моделирования бизнес процессов в международной команде экспертов. Работа включает полный цикл разработки программы, начиная с анализа исходных данных и постановки задачи на их основе, и включая полный цикл разработки приложения с элементами встроенного тестирования и контроля.

Основные требования:

• Отличные навыки электронной коммуникации в международной команде

• Мотивация и самостоятельность в работе над конкретной задачей

• Тщательное документирование программного кода и результатов работы

• Рабочий английский или немецкий язык для общения с менеджерами и коллегами

Основные технические требования:

• Отличное знание Visio API

• Опыт разработки на .NET (C#)

• Microsoft Visual Studio 2005 and 2008

• Базы данных и SQL

Желательные навыки:

• SharePoint

• Опыт разработки Unit тестов

Ваш резюме пожалуйста высылайте на адрес [email protected]

13 лет назад
bpm-x
44 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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