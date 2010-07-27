Разработчик (Visio)

Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не ...
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Работодатель:
BPM-X – международная компания, специализирующаяся в области преобразования и стандартизации бизнес процессов. BPM-X имеет широкую клиентскую базу представленную ведущими международными корпорациями и обширную сеть партеров в России, Германии, Великобритании, США, странах Азии и Латинской Америки.
BPM-Xchange® представляет собой мощную и гибкую платформу для совместной разработки, анализа и визуализации бизнес процессов индивидуально адаптируемую и масштабируемую в формате конкретной организации. BPM-Xchange® предлагает прямую интеграцию де факто существующих бизнес процессов клиента, представленных в произвольном формате, в большинство общепринятых систем бизнес анализа и моделирования.
Описание вакансии:
Мы ищем талантливых разработчиков расширений для Microsoft Visio, заинтересованных в развитии новейших стандартов моделирования бизнес процессов в международной команде экспертов. Работа включает полный цикл разработки программы, начиная с анализа исходных данных и постановки задачи на их основе, и включая полный цикл разработки приложения с элементами встроенного тестирования и контроля.
Основные требования:
• Отличные навыки электронной коммуникации в международной команде
• Мотивация и самостоятельность в работе над конкретной задачей
• Тщательное документирование программного кода и результатов работы
• Рабочий английский или немецкий язык для общения с менеджерами и коллегами
Основные технические требования:
• Отличное знание Visio API
• Опыт разработки на .NET (C#)
• Microsoft Visual Studio 2005 and 2008
• Базы данных и SQL
Желательные навыки:
• SharePoint
• Опыт разработки Unit тестов
Ваш резюме пожалуйста высылайте на адрес [email protected]
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