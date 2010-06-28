Программист С++

Требования:

* Глубокое знание С++

* Опыт работы с STL, BOOST, QT

* Опыт разработки сетевых приложений

* Опыт разработки многопоточных приложений

* Опыт разработки в Mircosoft Visual Studio

* Опыт работы с чужим кодом, рефакторинг

Приветствуется:

* Опыт проектирования архитектуры ПО

* знание UML, Design patterns

Если возможно, добавьте к Вашему резюме пример написанного Вами кода.

Обязанности:

* Проектирование и разработка модулей интеграции систем искусственного интеллекта и компьютерного зрения в систему видеонаблюдения.

* Визуализация результатов работы систем искусственного интеллекта (разработка, выбор и тестирование самих систем искусственного интеллекта в обязанности не входит).

* Разработка под MS Windows.

Дополнительные сведения о зарплате:

Уровень заработной платы от 60000 руб., зависит от Вашего опыта и знаний и определяется по результатам собеседования.

Адрес:

м. Университет

Тип занятости

Полная занятость, полный день