Ведущий программист

Требования:

* Глубокое знание С++

* Опыт работы с STL, BOOST, QT

* Опыт разработки сетевых приложений

* Опыт разработки многопоточных приложений

* Опыт разработки в Mircosoft Visual Studio

* Опыт работы с чужим кодом, рефакторинг

Приветствуется:

* Опыт проектирования архитектуры ПО

* Знание UML, Design patterns

Если возможно, добавьте к Вашему резюме пример написанного Вами кода.

Обязанности:

* Проектирование и разработка модулей интеграции с внешними системами охранно-пожарных сигнализаций/систем контроля и управления доступом;

* Поддержка существующих модулей интеграции;

* Разработка под MS Windows.

Дополнительные сведения о зарплате:

* Уровень заработной платы от 70000 руб., зависит от Вашего опыта и знаний и определяется по результатам собеседования.