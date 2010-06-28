Ведущий программист

$2500
Прикладное ПОЗакрытнет заявок60 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

* Глубокое знание С++

* Опыт работы с STL, BOOST, QT

* Опыт разработки сетевых приложений

* Опыт разработки многопоточных приложений

* Опыт разработки в Mircosoft Visual Studio

* Опыт работы с чужим кодом, рефакторинг

Приветствуется:

* Опыт проектирования архитектуры ПО

* Знание UML, Design patterns

Если возможно, добавьте к Вашему резюме пример написанного Вами кода.

Обязанности:

* Проектирование и разработка модулей интеграции с внешними системами охранно-пожарных сигнализаций/систем контроля и управления доступом;

* Поддержка существующих модулей интеграции;

* Разработка под MS Windows.

Дополнительные сведения о зарплате:

* Уровень заработной платы от 70000 руб., зависит от Вашего опыта и знаний и определяется по результатам собеседования.

13 лет назад
Scotch1
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист 1С 8

    Компания ТРЕТО ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалистов имеющих практический опыт работы c web сервисом не ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 1С Программист (web-расширение)

    $30000

    Компания “Трето” ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалиста на дистанционную работу, имеющего опыт работы c web ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на постоянную удаленную работу

    $1500

    Требуется программист на постоянную удаленную работу. Среда разработки может быть выбрана программистом самостоятельно, но полученное решение должно быть независимо от фреймворков, сторонних библиотек и т.п. Важно умение решать нетривиальные задачи, в числе которых: 1. Обработка бинарных EXE ...

    Прикладное ПО23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Delphi

    $1000

    Обязанности: Разработка и поддержка программного обеспечения для автоматизации туристической деятельности в команде из нескольких человек. Разработка удобного для пользователя ввода\вывода данных, обработка различных бизнес-правил, разработка SQL запросов и многое другое. Требования: Опыт работы от года Знание Delphi, DevExpress обязательно Общее знание ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior Architect .Net

    В связи с открытием нового аутсорсингового проекта объявляется конкурс на вакантную должность - Senior.Net Developer/ Architect. Требования к кандидату: Software development experience 5+ years. • Experience in C#/ .NET 3.5 3+ years. • Experience in ASP.NET, HTML, JavaScript, AJAX. • ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист C# .NET SQL

    $2500

    Швейцарская компания ищет C# программиста на поддержку и дальнейшее развитие базы данных автомобильных спецификаций. Требуется универсал с хорошим знанием С#.NET MS SQL и опытом работы 5+ лет. Аккуратность в работе с существующим кодом, самостоятельность и ответсвенность. ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработччик программ, сайтов, веб-порталов и т.д.

    Постоянно требуются программисты для разработки различных программ, сайтов, веб-порталов, а так же системные администраторы. Особо ценятся те, кто руководил проектами, может понять задачу как производственник, написать Бизнес-план, Техническое задание, техническую спецификацию, умеет работать с ТРП (техно ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик в офис, г. Ярославль

    $1000

    Требуется разработчик на постоянную работу в офисе в г. Ярославле. Тематика - программное обеспечение для обработки фотографий и дизайна. Заработаная плата - от 20 до 30 тыс. рублей по результатам собеседования. Интересные задачи, соц. пакет, возможность ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад