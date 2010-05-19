Добрый день! На удаленную поддержку и развитие сайта компании, построенного на платформе 1С-Битрикс требуется веб-мастер со знанием соответствующей CMS (создание новых разделов, настройка стандартных компонентов, прав доступа, шаблонов и пр.) Возможна как сдельная так и ...
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Мы ищем человека который сможет выстраивать и кастомизировать бизнес-процессы нашей компании в программном модуле Бизнес-процессы 1С-Битрикс Корпоративный портал. Работа не разовая а периодическая - требуется человек, который будет удаленно периодически создавать новые бизнес-процессы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать два варианта gif-анимированной кнопки системы онлайн-консультаций (онлайн, офлайн), которая бы вписывалась в дизайн сайта. По сути всего лишь надо сделать два баннера размером где-то 92*200px.Баннеры18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Наша компания производит коробочный софт и реализует его через диллерскую сеть. Нам нужно изготовить 4 варианта дизайна бланков сертификата – два для диллера (будут отличаться только логотипом – рус и англ и надписью ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Требования к кандидату: * Полная занятость; * Образование высшее техническое или экономическое в области IT; * Знание английского языка (intermediate); * Опыт работы ...Управление проектаминет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Требования: * Глубокое знание С++ * Опыт работы с STL, BOOST, QT * Опыт разработки сетевых приложений * Опыт разработки многопоточных приложений ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требования: * Глубокое знание С++ * Опыт работы с STL, BOOST, QT * Опыт разработки сетевых приложений * Опыт разработки многопоточных приложений ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Мне для корпоративной презентации не хватает рисунка, на котором будет изображена условная карта мира (с примерными линиями границ стран), на которой определенным цветом будут выделены страны и помечены названия городов, в которых у моей компании ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Всем привет! Требуется выполнить следующее: сделать шаблон для битрикса по образу и подобию другого сайта (тоже на битриксе. Т.е. фактически взять готовую верстку и немножко ее подправить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется разработать шаблон для 1С-Битрикс, включающий в себя дизайн и верстку первой и последующих страниц сайта (2 страницы). Также необходимо настроить вывод результатов поиска по сайту и содержимого инфоблоков новостей.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $17
Необходимо создать заглушку для сайта компании. Заглушка должна представлять собой сверстанную главную страницу сайта с логотипом компании на фоне красивой картинки, наглядно изображающей область деятельности компании. Также на странице должны быть контакты компании (телефон, номера ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нашей компании требуется разработать закрытый сайт для партнеров, работающий на Битриксе, который помимо общей информации для всех партнеров должен содержать личные кабинеты с персонифицированной информацией для каждого из партнеров. Потребуется кастомизировать как стандартные ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $16
Необходимо в уже готовый битриксовский шаблон сайта вставить шаблон форума phpbb 3.0.4, так чтобы он отображался внутри него. Никакого графического дизайна и изменения стилей не требуется.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад