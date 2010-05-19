Scotch1

Илья Пронин Scotch1

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб-мастер на удаленную работу

    $500

    Добрый день! На удаленную поддержку и развитие сайта компании, построенного на платформе 1С-Битрикс требуется веб-мастер со знанием соответствующей CMS (создание новых разделов, настройка стандартных компонентов, прав доступа, шаблонов и пр.) Возможна как сдельная так и ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль бизнес-процессов в 1С-Битрикс Корпортал

    Добрый день! Мы ищем человека который сможет выстраивать и кастомизировать бизнес-процессы нашей компании в программном модуле Бизнес-процессы 1С-Битрикс Корпоративный портал. Работа не разовая а периодическая - требуется человек, который будет удаленно периодически создавать новые бизнес-процессы ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать gif-кнопку для онлайн-консультаций

    Требуется нарисовать два варианта gif-анимированной кнопки системы онлайн-консультаций (онлайн, офлайн), которая бы вписывалась в дизайн сайта. По сути всего лишь надо сделать два баннера размером где-то 92*200px.

    Дизайн сайта
    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сертификата партнера компании

    $250

    Добрый день! Наша компания производит коробочный софт и реализует его через диллерскую сеть. Нам нужно изготовить 4 варианта дизайна бланков сертификата – два для диллера (будут отличаться только логотипом – рус и англ и надписью ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Координатор проекта

    $2000

    Требования к кандидату: * Полная занятость; * Образование высшее техническое или экономическое в области IT; * Знание английского языка (intermediate); * Опыт работы ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист С++

    $2000

    Требования: * Глубокое знание С++ * Опыт работы с STL, BOOST, QT * Опыт разработки сетевых приложений * Опыт разработки многопоточных приложений ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий программист

    $2500

    Требования: * Глубокое знание С++ * Опыт работы с STL, BOOST, QT * Опыт разработки сетевых приложений * Опыт разработки многопоточных приложений ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется нарисовать рисунок для презентации

    $10

    Мне для корпоративной презентации не хватает рисунка, на котором будет изображена условная карта мира (с примерными линиями границ стран), на которой определенным цветом будут выделены страны и помечены названия городов, в которых у моей компании ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание шаблона для 1С-Битрикс

    $100

    Требуется разработать шаблон для 1С-Битрикс, включающий в себя дизайн и верстку первой и последующих страниц сайта (2 страницы). Также необходимо настроить вывод результатов поиска по сайту и содержимого инфоблоков новостей.

    Битрикс
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание заглушки для сайта

    $17

    Необходимо создать заглушку для сайта компании. Заглушка должна представлять собой сверстанную главную страницу сайта с логотипом компании на фоне красивой картинки, наглядно изображающей область деятельности компании. Также на странице должны быть контакты компании (телефон, номера ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка закрытого сайта для партнеров компании

    Добрый день! Нашей компании требуется разработать закрытый сайт для партнеров, работающий на Битриксе, который помимо общей информации для всех партнеров должен содержать личные кабинеты с персонифицированной информацией для каждого из партнеров. Потребуется кастомизировать как стандартные ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция phpbb в шаблон битрикс

    $16

    Необходимо в уже готовый битриксовский шаблон сайта вставить шаблон форума phpbb 3.0.4, так чтобы он отображался внутри него. Никакого графического дизайна и изменения стилей не требуется.

    PHPБитрикс
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Интеграция phpbb в шаблон битрикс
Сотрудничеством доволен.
Молодец! Сделал все в лучшем виде, я остался очень доволен. Всегда на связи, все возникающие вопросы решал очень оперативно!
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